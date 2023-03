Lyt til artiklen

Terry Sanderson hørte et 'blodstivnende skrig' sekundet før, Gwyneth Paltrow kolliderede med ham.

Den pensionerede øjenlæge Terry Sanderson indtog mandag for første gang vidneskranken i den civile retssag, han har anlagt mod Hollywood-skuespilleren og livsstilsinfluenceren Gwyneth Paltrow.

Og her fra vidneskranken i retten i Utah beskrev han deres sammenstød for syv år siden på skibakken på Deer Valley Resort. Det sammenstød, som han mener forårsagede ham en permanent hjerneskade foruden varig både fysisk og følelsesmæssig nød – hvilket han nu kræver mere end to millioner danske kroner i erstatning for.

»Jeg husker bare, at alt var godt, og så hørte jeg noget, jeg aldrig havde hørt før på et skiresort – et blodstivnende skrig og så – bum – og det var ligesom om, nogen var ude af kontrol, ramte et træ og skulle til at dø, og det var det, jeg hørte, inden jeg blev ramt,« forklarede Terry Sanderson fra vidnesskranken.

Terry Sanderson ankommer mandag efter frokostspausen til sin retssag mod Gwyneth Paltrow, som han sagsøger for mere end to millioner danske kroner for en skiulykke tilbage i 2016. Foto: RICK BOWMER

Alt imens gjorde en hovedrystende Gwyneth Paltrow store øjne fra sin plads i retssalen.

Den 76-årige øjenlæge mente ikke efter sammenstødet at have talt med den 50-årige skuespillerinde, som han ifølge søgsmålet anklager for at have 'rejst sig og løbet videre' for at efterlade ham 'alvorligt tilskadekommen' med blandt andet fire brækkede ribben.

Terry Sanderson forsikrede desuden fra vidnesskranken, at han ikke »syntes det var sejt at kollidere med en kendis«, selvom han skrev: 'Jeg er berømt' i en besked til sin datter et par timer efter ulykken.

Deer Valley Resort-skiinstruktøren Eric Christiansen, der var på arbejde under ulykken dengang den 26. februar i 2016, vidnede også til mandagens retsmøde i Utah. Han forklarede, at Terry Sanderson havde »afvist hjælp« efter sammenstødet og på daværende tidspunkt ikke eksplicit bebrejdede Gwyneth Paltrow for det.

Gwyneth Paltrow under mandagens møde i retten i Utah, 27. marts 2023. Foto: RICK BOWMER

Gwyneth Paltrow har tidligere afgivet sin forklaring i retten.

Hun har fastholdt, at Terry Sandersons anklager er 'fuldstændig uden berettigelse' og et resultat af, at øjenlægen vil 'udnytte hendes kendisstatus og rigdom', som det fremgår af sagsdokumenterne.

Den 50-årige livsstilsinfluencer har modsagsøgt Terry Sanderson og ønsket en 'symbolsk erstatning i form af 1 dollar', foruden erstatning for hendes advokatomkostninger i sagen.

Retssagen i Utah forventes at løbe frem til torsdag 30. marts.