Det holdt ikke længe.

Skuespilleren Lukas Gage og hårstylisten Chris Appleton nåede at være gift i seks måneder – men nu skal de skilles.

Det skriver People, der har fået dokumenterne fra retten i Los Angeles.

Her står der, at det er 40-årige Chris Appleton, der vil skilles fra sin 28-årige 'White Lotus'-skuespiller mand.

Angiveligt skulle det være uforsonlige forskelle, der ligger til grund for skilsmissen.

Parret blev viet af Kim Kardashian – som Chris Appleton er stylist for – i Las Vegas for seks måneder siden.

De havde også sangeren Shania Twain til at syne ved brylluppet, mens de dansede.

I afsnittet fortæller Kim Kardashian til sin ven, at hun anbefaler ham at få en ægtepagt for at beskytte sig selv, hvis det skulle gå galt mellem parret. Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere I afsnittet fortæller Kim Kardashian til sin ven, at hun anbefaler ham at få en ægtepagt for at beskytte sig selv, hvis det skulle gå galt mellem parret. Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Deres bryllup bliver også vist i den seneste sæson af realityserien 'The Kardashians'.

Her fortæller Chris Appleton at forlovelsesringen er lavet af tin fra den første kaviar parret spiste sammen.

Parret har ellers gladeligt vist sig frem de sidste mange måneder og senest ved Chris Appletons 40-års fødselsdag.

Her havde de en eksklusiv bådtur til Turks og Caicos.

Ingen af de to parter har endnu offentligt kommenteret skilsmissen.