»Du er smuk, præcis som du er.«

Det mantra forsøger Victoria Beckham at indprente sin teenagerdatter Harper.

Og samtidig med, at hun belærer den 12-årige pige om værdien af indre skønhed, indrømmer hun, at hun selv fortryder sine brystoperationer.

I et interview i det seneste nummer af magasinet Allure taler den tidligere Spice Girl og nuværende designer om det at være et forbillede i skønheds- og modeindustrien.

Her kommer hun også ind på det at være mor til en teenager, der snart kommer til at møde omverdenens pres om at se ud på en bestemt måde.

Victoria Beckham fik sin første brystoperation i 1999 og lå igen under kniven i 2006.

I 2009 gik hun så den anden vej og fik en brystreducerende operation.

I begyndelsen benægtede hun, at hun overhovedet havde fået gjort noget ved brysterne og forklarede i stedet, at hendes bryster var kommet til at se større ud, fordi hun brugte push up bh'er og tape.

Nu har hun dog for længst fortalt offentligt, at hun fik lavet silikonebryster og også, at hun har fået dem fjernet igen.

Da Allures journalist forholder hende det faktum, at hun selv fik kirurgisk hjælp til at leve op til skønhedsidealerne, men samtidig håber, at datteren forstår værdien af naturlig skønhed, siger hun:

»Hvis jeg skal være ærlig, så ville jeg ønske, at jeg aldrig havde fået dem (brystimplantaterne, red.),« siger hun til Allure.

Faktisk har hun det så svært med sine kunstige bryster, at hun endnu ikke har talt med sin datter om det.

»Det var en del af tiden, og jeg tror, at jeg kan dele min oplevelse med hende, men vi er der ikke helt endnu.«