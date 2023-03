Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag aften spiller den verdenskendte rapper Snoop Dogg koncert i Royal Arena.

Men i timerne op til har han også haft mulighed for at se lidt af den danske hovedstad. Det viser en video, som han har delt på sin Instagram.

Bilen, som han kører i, holder ud for Tivoli. En forlystelsespark, som rapstjernen genkender, fordi en anden musiker, Michael Jackson, tilbage i 1990erne gerne ville købe den.

»Michael Jacksons penge duede ikke her, lad os se om mine gør. De beder mig om at beat it (skrubbe af, red.),« synger Snoop Dogg med reference til Michael Jacksons kæmpe hit, 'Beat It'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af snoopdogg (@snoopdogg)

Også Tivolis centrale lokation i København er noget af det, der fanger rapperens opmærksomhed.

»En forlystelsespark lige midt i byen, det er smukt, mand,« siger han, mens han filmer fra bilen, der kører forbi Tivoli.

Selvom 51-årige Snoop Dogg er langt væk fra sit hjem i Californien, er der alligevel noget, ved Danmarks hovedstad, som vækker genkendelse.

Nemlig de mange cykler i bybilledet.

»Alle har en cykel her. De har flere cykler end biler. Alle mine venner kører på cykler, så de ville passe lige ind her,« lyder det i videoen.

Koncerten med Snoop Dogg, som er en del af hans 'I Wanna Thank Me'-turné, skulle egentlig have fundet sted allerede i september sidste år, men blev udskudt til i år.