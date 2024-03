Én skulle stå for det legendariske halftime-show i pausen under Super Bowl. En anden skulle drikke øl og have det sjovt.

Sådan blev nattens 49. Super Bowl til et kendisopgør mellem den famøse R&B-sanger Usher, der stod for halftime-showet, og verdens nok mest hypede sangerinde, Taylor Swift, der kom for at se kæresten spille bold.

Gennem fem små måneder har Taylor Swift nemlig dannet par med Kansas City Chiefs-spilleren Travis Kelce. Til forskellige af holdets kampe har hun stjålet en stor del af opmærksomheden.

Årets Super Bowl var ingen undtagelse. I en VIP-boks festede Taylor og hendes A-list veninder, der blandt andet talte skuespiller Blake Lively og rapper Ice Spice. Sangerinde Lana Del Rey lagde også et kort visit forbi.

Det var så stjernespækket en tilskuerrække, at den kunne have haft sit eget fire timer lange show.

Flere øjeblikke fra logen satte ild i feedet på 'X', som da Taylor Swift bundede en øl på liveskærmen, eller da det lignede, at hun bad en stille bøn under kampen.

Som en bruger på X skriver. »Det var i dette øjeblik, at jeg vidste, at Chiefs ville vinde. Gud kollapsede nok, da de så Taylor Swifts navn på nummervisningen (oversættelse, red.)«

Netop derfor blev showets officielle performer, Usher, nødt til at få publikum til at glemme, at han var rummets mindst kendte sanger. Det skriver The Washington Post i deres anmeldelse af showet.

Usher fik en lidt sløv start på sit show, men fik vendt skuden, da han efter The New York Times' udsagn lavede en 'Maroon 5-finte' og smed trøjen efter lidt småusikker sang. Foto: Ezra Shaw/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Usher fik en lidt sløv start på sit show, men fik vendt skuden, da han efter The New York Times' udsagn lavede en 'Maroon 5-finte' og smed trøjen efter lidt småusikker sang. Foto: Ezra Shaw/AFP/Ritzau Scanpix

Han kæmpede dog en brav kamp trods en lidt sløv start. Det inkluderede et vanvittigt outfitskift på rulleskøjter og en sensuel danseparade, der satte en streg under den advarsel, der kom i begyndelsen af showet: 'Mulige problemer i parforholdet kan forekomme.'

Med den performance scorer han The New York Times' 12. Plads for bedste halftime-show gennem tiden.

Den helt store sejr indtraf dog i slutningen af det fire timer lange show, da Chiefs i overtid vandt kampen 25-22 over San Francisco 49ers.

Som endnu en bruger på ‘X’ skriver: »Taylors kæreste klarede den!«

Det udløste et halvt minuts følelsesladet omfavnelse mellem Taylor Swift og Travis Kelce, der blev sendt på liveskærmen efter holdets sejr. Således fik showets største stjerne også lov til at slutte aftenen af.