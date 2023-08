Hvad der kommer let, går let.

Det må den amerikanske sanger Lizzo sande.

Tilbage i 2019 nåede hun én million følgere på Instagram. En begivenhed hun fejrede med en video, hvor hun stod i bare numse og spillede fløjte.

Nu flygter følgerne dog fra den populære sangers profil, og siden 1. august har 219.000 valgt at trække stikket. Det skriver New York Post.

Det sker, efter tre dansere har sagsøgt Lizzo for seksuelle krænkelser, religiøse krænkelser, racediskriminering, diskrimination, overfald og ulovlig tilbageholdelse.

Ifølge dokumenter fra sagen skulle danserne være blevet tvunget til at overvære nedværdigende seksuel opførsel og skulle angiveligt være presset til at deltage i 'sex shows' mellem 2021 og 2023.

Lizzo, som selv er fortaler for kropspositivitet, skulle også have generet en af danserne, fordi hun i sangerens øjne var for stor.

Først flere dage senere gik Lizzo på Instagram og forsvarede sig. Her afviste hun alle anklagerne.

»Jeg ved, at jeg ikke er den skurk, som folk og medierne har portrætteret mig som i de seneste dage. Jeg er meget åben i min seksualitet og måde at udtrykke mig selv på, men jeg kan ikke acceptere eller tillade, at folk bruger den åbenhed til at få mig til at se ud som noget, jeg ikke er,« skriver Lizzo blandt andet.

Hun afviser også at have kritiseret eller udskammet nogen på grund af deres vægt.

Selvom der er følgerflugt, kan Lizzo dog glæde sig over, at der fortsat er over 13 millioner, som følger hende på Instagram.