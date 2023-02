Lyt til artiklen

Iggy Azalea skabte sig en karriere som rapper, men sidste år foretog hun det, som i manges øjne var et overraskende karriereskift.

Her valgte hun nemlig at droppe musikken til fordel OnlyFans.

Nu sætter hun så ord på, hvorfor hun valgte det skifte. Det sker i Emily Ratajkowskis podcast 'High Low', skriver News.com.

»Jeg tjente mange penge til mit pladeselskab på min krop. Mange mennesker tjente så mange penge på min krop,« forklarer hun og fortsætter:

»Jeg fik den mindste andel for min egen krop, for mit eget arbejde og mine egne ideer.«

Og hun er umiddelbart meget glad for det skifte, hun har foretaget, som nu har givet hende fuld kontrol over sin egen karriere og indtjening.

»Jeg nyder det, og jeg ville alligevel poste sådanne billeder, fordi jeg kan lide det, og fordi jeg kan lide mine bryster,« lyder det.

I samme program fortæller hun, at hun har fået opereret sine bryster, så de nu, hvis hun selv skal sige det, ser 'fucking gode' ud.

Hun vil ikke sige, hvor mange penge hun har tjent på OnlyFans, men hun slår fast, at det er mange.

Der var dog også andre grunde til, at hun valgte at droppe musikken. Hun fortæller, at hendes publikum var så ungt, at hun lavede en 'Peter Pan'-udgave af sig selv, som ikke voksede eller talte om de ting, som rent faktisk interesserede hende. Eksempelvis hendes nye rolle som mor.

Barnet har den 32-årige australier med rapperen Playboi Carti. De er dog ikke sammen den dag i dag.