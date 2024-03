1200 gæster har i løbet af weekenden spist sig igennem 2300 retter - anrettet af 66 kokke. Imens holdt Rihanna sin første koncert i otte år.

Det går ikke stille for sig, når den rigeste mand i Asien holder fest - og det er ikke mindst tilfældet, når 66-årige Mukesh Ambanis børn finder kærligheden.

Det skriver flere internationale medier, herunder Bild og The Times of India.

Rigmandens yngste søn, Anant Ambani, skal først giftes med sin udkårne, forretningskvinden Radhika Merchant, til sommer.

Grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg (midtfor), var også med til fejringen. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg (midtfor), var også med til fejringen. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Alligevel har weekenden været spækket med noget af en før-fejring af det forestående bryllup.

En før-fejring, hvor nogle af verdens rigeste – og mest indflydelsesrige – personer står på gæstelisten.

Det gælder blandt andet adskillige Bollywood-stjerner, Hillary Clinton, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump og Rihanna, der alle har taget turen til Indien for at deltage i det spektakulære arrangement, der startede fredag.

Sidstnævnte stod lørdag for underholdningen, hvor Rihanna således holdt sin første rigtige koncert i otte år.

Rihanna holdt sin første rigtige koncert i otte år til Ambani-festen. Her ses hun på scenen med flere medlemmer af den stenrige familie. Foto: Reliance Industries/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rihanna holdt sin første rigtige koncert i otte år til Ambani-festen. Her ses hun på scenen med flere medlemmer af den stenrige familie. Foto: Reliance Industries/Reuters/Ritzau Scanpix

Her spillede hun kæmpe hits som 'Diamonds,' 'All of the lights' og ikke mindst 'Bitch Better Have My Money.'

Og money (penge, red.), det fik verdensstjernen i hvert fald.

Ifølge mediet E! News blev Rihanna betalt et sted mellem til 35-61 millioner kroner for sin optræden.

Det er dog en mindre sum af, hvad Mukesh Ambani, der er god for cirka 805 milliarder kroner, har brugt på gildet indtil videre.

Ifølge kilder er beløbet for før-fejringen af brylluppet nemlig løbet op i det, der svarer til 804 millioner kroner, skrive E! News.

Det er ikke første gang, at Mukesh Ambani, der, foruden at være Asiens rigeste mand, også er den 10. rigeste mand på verdensplan, har fejret sine børns kærlighed med et brag.

I 2018, da hans datter, Isha Ambani, skulle holde sin før-bryllupsfejring, havde far sørget for at hente en af verdens største sangerinder ind: Beyoncé.

Og da det blev ældstesønnens, Akash Amani, tur året efter, optrådte både Coldplays forsanger, Chris Martin, og bandet The Chainmokers.

Mukesh Ambani er administrerende direktør for en af Indiens med guldrandede virksomheder, der hedder Reliance Industries. Hans familie bor i et hus på 27 etager i Mumbai.