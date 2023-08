Mandag kom den triste nyhed om, at Hollywoodstjernen Sandra Bullock har mistet sin partner, Bryan Randall.

Han døde efter en tre år lang kamp mod sygdommen ALS.

Det var fotografens egen familie, som offentliggjorde nyheden, men Sandra Bullock har forholdt sig tavs. Det er hun fortsat, men hendes søster, Gesine Bullock-Prado, har udtalt sig. Det sker på Instagram.

»Jeg er overbevist om, at BRY har fundet det bedste fiskested i himlen og allerede kaster sin madding ud (...) ALS er en grusom sygdom, men der er en vis trøst i at vide, at han havde de bedste plejere i min fantastiske søster og den gruppe sygeplejersker, hun samlede, som hjalp med at passe ham i deres hjem. Hvil i fred, Bryan,« skriver hun.

Octavia Spencer skriver, at Sandra Bullock har mistet sin soulmate. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Octavia Spencer skriver, at Sandra Bullock har mistet sin soulmate. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Skuespilleren Octavia Spencer har også været ude på Instagram med en hyldest af Bryan Randall.

»Mit hjerte er knust for Sandy og Bryan. Sandy har mistet sin soulmate, og verden har mistet en talentfuld, flot og helt igennem god fyr.«

Hun sender sine kondolencer til hans familie og skriver, at han må hvile i fred.

Sandra Bullock og Octavia Spencer har blandt andet spillet sammen i filmen 'Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous' fra 2005 og er derudover nære venner.

Sandra Bullock og Bryan Randall mødte hinanden, da han tog billeder til hendes søns fødselsdag tilbage i 2015.

Senere samme år stod de offentligt frem som par.

ALS er en uhelbredelig sygdom, hvor de nerveceller, som styrer muskelcellerne, af ukendte årsager dør. Uden signaler lammes og sygner musklerne hen.

Først taber man evnen til at røre sig, så til at tale, og når åndedrætsmusklerne påvirkes, dør patienten.