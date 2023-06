Onsdag spiller verdensstjernen The Weeknd en udsolgt koncert i Nordstern Arena i Horsens, og det kommer efter al sandsynlighed til at påvirke trafikken massivt.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

'Vejdirektoratet forventer, at koncerten vil medføre trængsel og risiko for kødannelser og ekstra rejsetid for alle trafikanter, der har planer om at køre på E45 ved Horsens eller i selve byen. Trængslen vil formentlig melde sin ankomst allerede midt på eftermiddagen og forventes at vare ved til efter midnat,' lyder det i meddelelsen.

Det er ikke uvant, at de store verdensnavne kan skabe massive trafikale forsinkelser, når de besøger Danmark.

Forrige weekend var der eksempelvis hele 19 kilometer kø og forlænget rejsetid på tre kvarter på E20 mod Odense i forbindelse med, at bandet Rammstein optrådte på Odense Dyreskueplads.

Vejdirektoratet forudser, at trafikken særligt vil være påvirket mellem onsdag klokken 14 og torsdag morgen klokken 01.

Man regner desuden med størst risiko for kødannelser mellem kl. 14.00 og 19.00 og igen på vej ud af Horsens fra kl. 23.00 til 01.00.

Herunder kan du se, hvad Vejdirektoratet anbefaler til dig, der skal køre omkring Horsens onsdag.