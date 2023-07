Overraskende data blev målt under den amerikanske stjerne Taylor Swifts koncerter.

For under to koncerter i Seattle 22. og 23. juli formåede både den store stjerne og hendes mange fans at holde en så stor fest, at jorden rystede så meget, at det kunne måles på richterskalaen.

Koncerten blev nemlig målt til det samme som et jordskælv med en styrke på 2,3 på richterskalaen.

Det skriver Sky News.

I guess I should show the data. Swifties > Seahawks fans.



(except data from the concert may not be caused by the fans--it may be the sound system, so not really a fair comparison). pic.twitter.com/szwowOYQFi — Jackie Caplan-Auerbach (@geophysichick) July 27, 2023

Dataen fra de to koncerter blev efterfølgende analyseret af eksperter i seismologi - og her viste resultaterne, at de 144.000 fans faktisk at slog en rekord.

Ifølge Sky News, overgik Taylors mange fans nemlig en playoff kamp i amerikansk fodbold fra 2011, der blev målt til at svare til et jordskælv med styrke på 2,0.

Seismolog Mouse Reusch fortæller, at man anvendte et sonogram for at finde ud af hvilke af Taylor Swifts mange hits, havde den største effekt.

Her viste det sig at være mega-hittet 'Shake it off', der havde den højeste effekt på sonogrammet, skriver Sky News.

Den utrolige måling, der nu går under navnet 'Seismic Swift', har endnu ikke vist, om det var bas, subwoofer eller 144.000 hoppenede fans, der var årsagen til, at jorden rystede.