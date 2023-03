Lyt til artiklen

Den amerikanske tv-vært Tyra Banks tid foran kameraet er endegyldigt forbi.

Hun stopper nemlig som vært på det amerikanske tv-program 'Dancing With The Stars', der er pendanten til danske 'Vild med dans'.

Det bekræfter Tyra Banks selv over for TMZ.

»Jeg er virkelig fokuseret på min forretning. Som i sindssygt fokuseret på min forretning. SMiZE & Dream er på det globale marked. Så jeg føler, at det er blevet tid til, at jeg kun fokuserer på min forretning og mit iværksætteri,« siger hun.

Tyra Banks' virsomhed Smize & Dream, der producerer is, blev stiftet i 2019, og nu drømmer den tidligere supermodel om at udbrede forretningen til USA.

49-årige Tyra Banks har tidligere været tv-vært på flere programmer, herunder hendes eget tv-show 'The Tyra Banks Show', foruden 'America's Got Talent' og 'America's Next Topmodel'.

Den tidligere model og tv-vært var selv med som dommer og vært i modelprogrammet af hele to omgange – først fra 2003 til 2015 og igen fra 2017-2018.

Tiden i værtsroller er dog nu forbi for Tyra Banks, men helt farvel til tv siger hun ikke. Faktisk vil hun stadig i fremtiden lave tv – bare bag kameraet, skriver TMZ.