Tom Holland har trukket stikket.

Den 27-årige britiske 'Spider-man'-skuespiller fortæller i et interview med mediet Extra, at arbejdet med hans nye tv-serie har været så psykisk opslidende, at han derfor nu tager et års pause fra skuespillet.

»Det var en hård tid,« fortæller han om Apple+-serien 'The Crowded Room', hvor han både har hovedrollen og står noteret som seriens producer.

»Vi udforskede bestemte følelser, som jeg aldrig har været i kontakt med før. Oven i det var jeg også producer på serien og var nødt til at håndtere de daglige problemer, der følger med ethvert filmset. Og det gav en ekstra grad af pres,« fortsætter han i video-interviewet.

Tom Holland til Formel 1-løb i Monaco 28. maj. Foto: Christian Bruna/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tom Holland til Formel 1-løb i Monaco 28. maj. Foto: Christian Bruna/Reuters/Ritzau Scanpix

Tom Holland tilføjer, at han nød sin rolle under optagelserne, men undervejs begyndte skuespil og privatliv at smelte sammen.

»Jeg kan huske, at jeg havde et sammenbrud derhjemme, og tænkte, 'jeg er nødt til at kronrage mit hoved for at skille mig af med karakteren.«

Han lod håret blive, men arbejdet har altså nu ført til, at Tom Holland ikke vil spille skuespil i et års tid og i stedet vil forsøge at leve så 'almindeligt' som muligt.

'The Crowded Room' er baseret på en virkelig historie om en mand, der lider af personlighedsspaltning, og som i 1979 pludselig indblandes i et skyderi i Rockefeller Center i New York.

Tom Holland med sin kæreste, skuespiller Zendaya. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Tom Holland med sin kæreste, skuespiller Zendaya. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Tom Holland har tidligere i et interview med Entertainement Weekly fortalt, hvordan rollen blandt andet har fået ham til at stoppe med at drikke alkohol.

»Det mentale aspekt ramte mig virkelig hårdt, og det tog bagefter lang tid at komme tilbage til virkeligheden,« lød det fra Tom Holland, der privat danner par med sin kollega fra 'Spider-Man'-filmene, Zendaya.