Da den amerikanske skuespiller Jeremy Renner blev knust af en sneplov nytårsdag svævede han mellem liv og død, mens over 30 knogler i hans krop var brækket.

Tirsdag var han så tilbage på den røde løber i forbindelse med premieren på serien 'Rennervations'.

I sit vilde comeback på den røde løber var Jeremy Renner ledsaget af både sin familie og en stok i hånden til støtte.

Det viser billeder fra premieren - og det skriver flere amerikanske medier, heriblandt People, The Hollywood Reporter og Entertainment Tonight.

I et interview med People fra den røde løber fortæller Jeremy Renner, at tirsdagens premiere blev årsag til, at han kom ud af sengen og til genoptræning.

»Det er intenst for mig. Det er meget, men det er et skridt i den retning jeg gerne vil. Det er præcis hvad jeg gerne vil lave, og præcis hvor jeg gerne vil være i mit liv lige nu,« siger Jeremy Renner til People.

Jeremy Renner gjorde tirsdag aften comeback, efter han nytårsdag blev knust af en sneplov. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Jeremy Renner gjorde tirsdag aften comeback, efter han nytårsdag blev knust af en sneplov. Foto: MARIO ANZUONI

Nytårsdag kørte 'Marvel'-skuespilleren ud med sin sneplov for at fjerne sne hos både sig selv og naboerne efter et heftigt snevejr i Washoe County i delstaten Nevada.

Mens han ville tale med et familiemedlem begyndte sneploven af sig selv at rulle med kurs mod Jeremy Renners nevø.

I forsøget på at redde sin nevø blev Jeremy Renner trukket under køretøjet og skadet, lød det i en rapport fra Washo County Sheriff's office senere i januar.

Ulykken efterlod ham med otte ribben, der var brækket 14 steder. Højre knæ og højre ankel var brækket. Hans venstre skinneben og ankel var brækket. Højre skulder og kraveben var brækket. Et ribben havde punkteret den ene lunge, og hans lever var skadet. Han blev hastet til hospitalet og gennemgik flere store operationer.

52-årige Jeremy Renner fortalte i interview med People, at det betyder alverden for ham at have familien ved sin side ved tirsdagens røde løber. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere 52-årige Jeremy Renner fortalte i interview med People, at det betyder alverden for ham at have familien ved sin side ved tirsdagens røde løber. Foto: MARIO ANZUONI

52-årige Jeremy Renner har efterfølgende i interviewet med Diane Sawyer taget det fulde ansvar for ulykken og fortalt uden tøven, at han ville gøre det igen.

Siden ulykken har Jeremy Renner været gennem et omfattende genoptræningsforløb, hvor han blandt andet skulle lære at gå igen – og tirsdag gav det pote, da han gik ned af den røde løber.