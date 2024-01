I 2020 blev Hollywood-stjernen Shia LaBeouf af sin ekskæreste FKA Twigs anklaget for psykisk og fysisk misbrug.

Han benægtede anklagerne, men lod sig alligevel indlægge på et behandlingssted og indrømmede, at han i årevis havde været voldelig mod sig selv og alle omkring sig – blandt andet grundet alkoholisme.

Nu lader det dog for alvor til, at han er ved at være tilbage på sporet.

Det skriver Page Six.

I 2022 blev han far til en datter, som han fik sammen med Mia Goth, og samme år spillede han med i filmen 'Padre Pio'. Som forberedelse til rollen boede han i et kloster, og her forelskede han sig i den katolske tro.

Nu har han taget skridtet hele vejen ind i den katolske kirke og er blevet konfirmeret.

Det fortæller kapucinerfranciskanerne, en religiøs orden af franciskanermunke inden for den katolske kirke, i et opslag på Facebook.

»Vi er begejstrede for at kunne fortælle, at vores kære ven Shia LaBeouf er trådt helt ind i Kirken i den forgangne weekend. Vi er meget glade for at byde ham velkommen i folden og være vidner til hans dybe engagement i sin trosrejse,« skriver de.

Utroligt nok har historien også en dansk forbindelse.

37-årige Shia LaBeouf blev således en del af kirken i Santa Inés sogn i Solvang, Californien. Solvang blev i 1911 stiftet af tre danske immigranter.

Ifølge LaBeoufs såkaldte 'konfirmationssponsor', kapucinerbroder Alexander Rodriguez, stopper Shia LaBeoufs rejse ind i den katolske kirke ikke her.

Han har således et ønske om at blive diakon, hvilket han allerede fortalte under indspilningen af 'Padre Pio'.

»Han (Shia LaBeouf, red.) sagde bare spontant: 'Jeg vil gerne være diakon', og sådan har han det stadig,« fortæller Rodriguez.

Ifølge kristendom.dk vil en diakon i et sogn være en del af gudstjenestelivet, hvor han under messerne læser evangeliet og eventuelt holder prædikenen.