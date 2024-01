Den 74-årige Nigel Lythgoe trækker sig som dommer på talentprogrammet 'So You Think You Can Dance.'

Det gør han en uge efter, at popstjernen Paula Abdul har sagsøgt ham for seksuelle overgreb og chikane.

Det skriver VG.

Nigel Lythgoe selv afviser alle anklager.

»Jeg har informeret producenterne af 'So You Think You Can Dance' om min beslutning om at træde tilbage og ikke deltage i dette års program,« siger Nigel Lythgoe i en udtalelse, hvor han tilføjer:

»Jeg gør det med tungt hjerte, men helt frivilligt, fordi dette fantastiske program altid har handlet om dans og dansere, og det er der, fokus skal forblive.«

I søgsmålet hævder hun, at Nigel Lythgoe, der var producer på både 'American Idol' og 'So You Think You Can Dance' – hvor Paula Abdul også var dommer – forgreb sig seksuelt på hende ved to lejligheder.

Én gang i løbet af de første sæsoner af 'American Idol' og én gang i løbet af hendes tid på 'So You Think You Can Dance'.

Han har også, ifølge Paula Abdul, forgrebet sig på hendes assistent.

Søgsmålet er indgivet i henhold til den såkaldte Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act, som gør det muligt at anlægge civile søgsmål om seksuelle overgreb selvom forældelsesfristen er udløbet.

Efter søgsmålet fra Paula Abdul blev offentliggjort, har yderligere to deltagere fra programmet 'All American Girl' fra 2003 anklaget Nigel Lythgoe for overgreb og chikane, skriver People Magazine.

De anklager ham for seksuelt overgreb og/eller mishandling, seksuel chikane, kønsrelateret vold og forsætlig påførelse af følelsesmæssig lidelse af de to deltagere, ifølge mediet, der har fået adgang til retsdokumenterne.

Ifølge People Magazine vides det endnu ikke, hvem der skal tage hans plads ved dommerbordet endnu.