I december sidste år døde Tina Turners yngste søn, Ronnie Turner.

Nu drømmer hans enke om at blive gravid med hans barn. Det fortæller hun i et interview med People.

Det kom som et chok for den i dag 46-årige Afida Turner, at hendes mand døde.

Så sent som i efteråret sidste år regnede de begge med, at den 62-årige Ronnie Turner var i god form.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Afida Turner (@afida_turner)

Efter at have kæmpet med et årelangt misbrug var Ronnie Turner for tre år siden blevet ædru og levede nu et liv, hvor han spiste sundt, trænede og bekendte sig til budisme – ligesom sin kendte mor, der i øvrigt døde et halvt år efter sin søn.

Ronnie Turner gik til månedlige helbredstjek, og det var netop under et rutinemæssigt lægebesøg, at det blev opdaget, at han havde fået kræft i tyktarmen. En sygdom, der alt for hurtigt spredte sig til både bugspytkirtlen og maven.

Kun en måned efter at kræften var opdaget, døde Ronnie Turner – inden han nåede at begynde på sin kemobehandling.

Efter dødsfaldet har hans enke forladt deres fælles hjem i Los Angeles. Hun kan ikke holde ud at gå rundt blandt møblerne i hjemmet, der minder hende om deres fælles liv.

I stedet er hun rejst til Egypten, hvor hun arbejder, forsøger at bearbejde sit tab og genfinde lykken, fortæller hun.

Det er fra Egypten, hun fortæller om at ville mindes sin afdøde mand på en ganske særlig måde. Hvis det kan lade sig gøre, vil hun have hans barn, fortæller hun i interviewet.

Drømmen kan måske gå i opfyldelse. For inden sin død gav Ronnie Turner sin kone en fødselsdagsgave – han fik sin sæd frosset ned.

Det er tanken om, at kunne blive gravid med sin afdøde mands barn, der holder hende oppe.

»Jeg er stadig meget deprimeret og tænker mange mørke tanker. Ingen ønsker at gå gennem dette i deres liv. Man bliver nødt til at tale med Gud for ikke at blive vanvittig og begå selvmord. Jeg lider og mit hjerte er revet itu,« siger hun til People, men tilføjer:

»Ronnie efterlod mig en meget fin gave.«