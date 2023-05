Tina Turner er død, 83 år gammel.

Det skriver Sky News.

I en erklæring siger den afdøde sangerindes repræsentant:

»Tina Turner, 'Dronningen af ​​Rock and Roll', er i dag død fredeligt i en alder af 83 efter lang tids sygdom i sit hjem i Küsnacht nær Zürich, Schweiz. Med hende mister verden en musiklegende og et forbillede.«

Tina Turner slog for alvor igennem som en duo sammen med sin første mand, Ike Turner, og de havde blandt andet et kæmpehit med et cover af Creedence Clearwater Revivals sang 'Proud Mary'.

De to blev skilt i 1978, efter han blandt andet havde været voldelig mod hende. I dokumentaren 'Tina' fra 2021 fortalte hun, at hun stadig var hjemsøgt at det voldelige ægteskab.

Efter dette gik hun solo, men succesen lod vente på sig frem til 1983, hvor den til gengæld kom buldrende. Her udgav hun et cover af Al Greens 'Let's Stay Together', som blev et hit.

Det fulgte hun op med albummet 'Private Dancer', som solgte fem gange platin i USA.

På det album var også hendes eneste hit, som nåede førstepladsen på Billboard Hot 100 – nemlig 'What's Love Got to Do With it'.

I 2013 blev hun gift igen med Erwin Bach, som hun har været sammen med indtil sin død.

Tina Turner trak sig tilbage fra rampelyset i 2021. En besked som hun kom med i førnævnte dokumentar.

Her reflekterede hun også over det liv, hun havde haft.

»Det har ikke været et godt liv. Det gode har ikke balanceret det dårlige ud. Jeg har haft et liv med meget vold, der er ikke andre måder at sige det på,« lød det ærligt.

Tina Turner måtte også flere gange kæmpe med alvorlig sygdom i form kræft, et slagtilfælde og en nyretransplantation, ligesom hun måtte lægge to af sine i alt fire børn i graven.

Pop- og rockikonet efterlader sig sin mand og to børn.