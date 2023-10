For nylig blev hun diagnosticeret med kræft.

Og nu er den britiske skuespiller, Haydn Gwynne gået bort, som følge af den frygtelige sygdom.

Det skriver flere medier, herunder Sky News og Variety.

Hun blev 66 år.

Scene- og filmskuespilleren var bedst kendt for sine roller i komedieserien Drop The Dead Donkey, som Susan Hussey i 'The Crown' og som Camilla i den britiske sitcom The Windsors.

En erklæring fra hendes repræsentanter sagde: »Det er med stor sorg, vi deler med jer, at efter hendes nylige diagnose med kræft, døde scenens og skærmens stjerne Haydn Gwynne på hospitalet i de små timer fredag ​​den 20. oktober, omgivet af hendes elskede sønner, nær familie og venner.«

»Vi vil gerne takke personalet og teamene på Royal Marsden og Brompton Hospitaler for deres vidunderlige pleje i løbet af de sidste par uger.«

Haydn Gwynne er efter sin død blevet hyldet. Blandt andet af legendariske Dame Helen Mirren.

'Jeg havde den store fornøjelse at dele scenen med hende i stykket 'The Audience', hvor vi ligesom de originale karakterer (dronning Elizabeth II og Margaret Thatcher) dansede en delikat dans sammen.'

'Hun var både sjov og alvorlig på samme tid, en genial balancegang, som hele hendes karriere var et eksempel på. Vi kommer til at savne hende meget.'