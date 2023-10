Et årelangt misbrug af alkohol og stoffer har kostet Matthew Perry dyrt. Sundhedsmæssigt, men også helt bogstaveligt i kroner og ører.

Over årene brugte skuespilleren ikke mindre end ni millioner dollar – eller næsten 64 millioner danske kroner – på at blive sin afhængighed kvit. Det skriver Sky News.

»Jeg har nok brugt ni millioner dollar eller deromkring i forsøget på at blive ædru.«

Sådan sagde Matthew Perry selv i 2022 til The New York Times i forbindelse med udgivelsen af sin bog 'Friends. Lovers and The Big Terrible Thing'.

Matthew Perry under promoveringen af sin bog i 2022. Foto: RW/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew Perry under promoveringen af sin bog i 2022. Foto: RW/AP/Ritzau Scanpix

I bogen beskrev han blandt andet, hvordan Jennifer Aniston på et tidspunkt under optagelser til serien konfronterede ham med det misbrug, der ikke var usynligt for medspillerne, og om hvordan han efterfølgende lod sig indskrive på et ud af mange behandlingscentre.

Ifølge skuespilleren selv, har han gennem årene haft mellem 60 og 70 tilbagefald.

Derfor har han udover ophold på behandlingshjem også brugt penge på at ansætte mennesker, der kunne holde ham på rette vej. Blandt andet fortalte han i 2021, at han havde 'et par folk på lønningslisten til at holde mig sikker'.

‘Friends’ var en kæmpe succes – også for de seks skuespillere, der hver især har tjent mange millioner på tv-serien.

Kæmper du med misbrug? Er du i tvivl om, om du eller en pårørende har et misbrug?

Kontakt Dansk MisbrugsBehandling på 70 86 83 15 og få en fortrolig samtale med en misbrugsrådgiver.

Da de første optagelser begyndte i 1994 tjente de seks hovedrolleindehavere Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc og David Schwimmer ifølge MarketPlace 22.500 dollar per afsnit.

Det svarer til omkring 200.000 kroner, men da tv-succesen var på sit højeste, havde alle seks i sæson ni forhandlet sig til en løn på en million dollar – 7 millioner kroner – per afsnit.

Matthew Perry brugte en god sjat af sin løn på afvænning.

Kort før, han sidste år udkom med sin biografi, fortalte han ifølge Sky News, hvordan han, da han i 'Venner' blev gift med Monica, var indlagt til afvænning. Hver morgen blev han fulgt til studierne af en behandler, der også hentede ham efter optagelserne hver aftenen.

Da han sidste år udgav sin bog, fortalte den dengang 53-årige skuespiller, at han havde været ædru i 18 måneder.