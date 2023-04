Lyt til artiklen

I 'Marvel'-universet har han spillet den næsten uovervindelige nordiske gud Thor.

Men i virkeligheden er skuespilleren Chris Hemsworth menneske ligesom alle andre, og med den titel følger kvaler og sygdomme.

I november sidste år fik han en uhyggelig prognose. Testresultater viste, at han var yderst genetisk disponeret for en dag at få Alzheimers sygdom.

Det har nu, ifølge kilder tæt på skuespilleren, fået ham til at træffe nogle ret så centrale beslutninger om sin karriere som skuespiller. Det skriver Page Six.

Han vil nemlig trappe gevaldigt ned. Også mere end det først blev antydet.

I den nærmeste fremtid har han fire arbejdsprojekter i kalenderen. Blandt andet skal han igen spille Thor i endnu en 'Avengers'-film.

Men når disse projekter er overstået, ser kalenderen, ifølge den unavngivne kilde, ret så tom ud. Et valg, som Chris Hemsworth angiveligt har truffet efter at være blevet bekendt med sin risiko for Alzheimers sygdom.

Fans af skuespilleren bør dog ikke gå helt i panik. Dengang han blev bekendt med risikoen, gav han et stort interview til Vanity Fair, hvor han understregede, at han ikke er på vej mod pension fra filmens verden.

»Jeg taler på ingen måde om at gå på pension, men som du sagde: Man får en mere kurateret tilgang til tingene.«

Her forklarede han også, at han ville tage hjem og bruge en god portion tid på bare at være sammen med sin kone og børn.

39-årige Chris Hemsworth har siden 2010 været gift med Elsa Pataky. De har sammen børnene India, Tristan og Sasha.