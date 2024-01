Supermodellen Gisele Bündchen er søndag blevet ramt af en stor sorg.

Gisele Bunchens mor, Vania Nonnenmacher, tabte en længerevarende kamp til kræft og gik bort tidligere søndag i en alder af 75 år. Det skriver flere internationale medier, herunder Daily Mail.

Hun skulle ifølge medierne være gået bort på et hospital i Porto Alegre, hvor hun var indlagt for at modtage behandling for sin kræftsygdom.

Nonnenmacher er tidligere bankrådgiver, men har også en enkel gang gjort sin datter selskab på datterens hjemmebane. I 2018 prydede hun forsiden af Vogue Brasilien sammen med Gisele Bündchen.

Bündchen dannede i 13 år par med den tidligere footballspiller Tom Brady. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Bündchen dannede i 13 år par med den tidligere footballspiller Tom Brady. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Nonnenmacher og hendes mand var begge af tysk afstamning, og de fik sammen seks døtre, herunder Bündchen.

Hun har endnu ikke kommenteret på moderens dødsfald, men hun har flere gange delt billeder af sin mor på sin Instagram-profil. Senest i 2022, hvor hun hyldede sin mor i anledningen af hendes fødselsdag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gisele Bu ndchen (@gisele)

'Jeg er evigt taknemmelig for alt, hvad du har gjort, og alt hvad du fortsat gør for os,' skrev Bündchen dengang.

43-årige Bundchen er én af de største supermodeller nogensinde og har et utal af gange indtaget magasinforsiderne.

Gennem 13 år udgjorde hun desuden den ene af halvdel af et af verdens mest celebre par sammen med footballspilleren Tom Brady. De blev skilt i 2022.