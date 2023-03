Lyt til artiklen

Stranger Things-stjernen Grace Van Dien har sagt nej til skuespillerjobs efter at have oplevet seksuel chikane under optagelser.

Det fortæller hun i en livesending på mediet Twitch, hvor stjernen spiller videospil for et onlinepublikum. I skrivende stund har hun 293.000 følgere.

»Jeg kan se, at nogle mennesker er sure på mig over, at jeg har sagt nej til skuespillerjobs og er begyndt at streame mere,« siger hun og forklarer, at det skyldes nogle dårlige oplevelser med tidligere chefer.

Hun fortsætter med at fortælle om en bestemt hændelse, hvor en unavngiven filmproducent angiveligt kom med tilnærmelser til hende på filmsettet.

»I en af de sidste film, jeg medvirkede i, hyrede en af producerne en pige, som han i forvejen gik i seng med, og fik hende til at spørge mig, om jeg ville have en trekant med dem,« fortæller Grace Van Dien.

Det havde den 26-årige skuespiller og gamer slet ikke lyst til at have noget med at gøre.

»Sådan … Det er min chef. Og jeg ville ikke, og jeg græd og var meget ked af det.«

Derfor har stjernen besluttet sig for at fokusere på videospil og Twitch for nu.

»Jeg får lov til at blive i mit hjem og spille videospil, og min 'chef' spørger mig ikke om jeg vil have sex med ham. Så det er derfor, det her er bedre for mit mentale helbred,« siger hun på livesendingen på platformen.

Før rollen i Stranger Things har Grace Van Dien spillet med i tv-serier som 'The Village' og 'Greenhouse Academy'.