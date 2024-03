Nu forlader Anna Lin Danmark.

Det skriver hun i et nyt opslag på Instagram. Teksten er ledsaget af et billede af en husnøgle, et loppemarked og en U-bahn-station.

For nu er København skiftet ud med Berlin for en stund. Årsagen til, at Anna Lin er flyttet, er rimelig simpel:

»Jeg er flyttet, fordi jeg har lyst,« skriver hun i opslaget.

Til daglig er Anna Lin ellers ansat som freelancejournalist hos DR, hvor hun senest har været vært på det populære realityprogram 'Døm vores forhold'.

Men selvom hun er flyttet til en tysk adresse, tyder det ikke på, at hun er helt færdig med Danmark og DR.

»Vi ses her og der mellem DK og DE,« skriver hun til sidst i opslaget.

Se selv Anna Lins Instagram-opslag her:

Anna Lin har lige vundet prisen for 'Årets forbillede' til Echoprisen for at være 'en generationsstemme, der sætter fokus på mental trivsel, kropspositivisme og at være tro mod den, man er', som der stod i nomineringspapiret fra TV2.

