Musikeren Sia har altid været ganske hemmelighedsfuld og fuld af overraskelser.

I mange år optrådte hun med et sort/hvidt pandehår, som gik så langt ned over ansigtet, at det skjulte hendes identitet.

Siden kunne hun i 2020 afsløre, at hun var blevet mor til ikke blot én, men to mænd på 18 år, som hun havde adopteret, fordi de var blevet for gamle til deres fosterforældre.

Og nu overrasker hun så nok en gang. Hun er nemlig blevet gift med en kæreste, som hun mere eller mindre har holdt hemmelig.

Sådan så det ud, da de to, godt camoufleret, mødte op på den røde løber i 2021. Foto: VALERIE MACON Vis mere Sådan så det ud, da de to, godt camoufleret, mødte op på den røde løber i 2021. Foto: VALERIE MACON

Det skriver Page Six.

Manden, som den australske popstjerne har givet sit 'ja', hedder Dan Bernard.

De to blev gift ved en intim ceremoni i en villa ved Portofino i Italien.

Et lille hint om Dan Bernards eksistens har Sia dog givet. Tilbage i oktober delte hun et billede på sin Instagram, hvor han er på, men her gav hun altså ingen information om, at de to var romantisk involveret, ligesom hun heller ikke afslørede hans navn.

De to var også på den røde løber sammen i 2021, hvor de dog, meget karakteristisk for Sia, var godt camoufleret under mundbind og solbriller.

Den 47-årige popstjerne har haft adskillige hits som 'Chandelier', 'Unstoppable' og 'Cheap Thrills'.