30. november døde den mangeårige forsanger af The Pogues, Shane MacGowan.

Fredag fandt begravelsen sted, og kisten blev kørt gennem Dublin, hvor mange gik på gaden for at sige et sidste farvel til sangeren.

Her sang de, ifølge Sky News, kæmpehittet 'Fairytale of New York' og klappede, da kisten rullede forbi.

Kisten var draperet i det irske flag og akkompagneret af fotografier af Shane MacGowan.

Mange kendte ansigter mødte op til et sidste farvel med The Pogues-forsangeren. Foto: Karen Cox/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter processionen i Dublin blev kisten kørt den to timer lange tur til kirken i Nenagh, hvor begravelsesmessen finder sted.

Og det var ikke, fordi der manglede kendte ansigter blandt de sørgende.

Johnny Depp, Bob Geldof og Bono var således blandt de fremmødte, ligesom også Irlands præsident, Michael D Higgins, var til stede.

Efter begravelsesmessen fandt der en privat kremering sted kun for familien.

65-årige Shane MacGowan er især kendt for at være forsanger i det irsk/britiske band The Pogues, som blandt andet står bag førnævnte 'Fairytale Of New York' og 'The Irish Rover'.

Efter at MacGowan i årevis kæmpede med afhængighed af stoffer og alkohol, fortalte hans Victoria Mary Clarke i 2016, at han var ædru 'for første gang i årevis'.

Parret blev ifølge Sky News gift i 2018 på Københavns Rådhus efter mere end 32 år sammen.

Tidligere på året tog Irland afsked med en anden af deres helt store musikere, da Sinead O'Connor gik bort. Fredag 8. december ville hun være fyldt 57 år.