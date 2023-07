Det er ikke noget nyt, at skuespillere fra tid til anden går voldsomt op og ned i vægt, når de skal spille bestemte roller.

Men det er alligevel sjældent, at en diæt er så ekstrem som den irske Cillian Murphy gennemgik for at spille atombombens skaber J. Robert Oppenheimer i den biografaktuelle film 'Oppenheimer'.

Ifølge Emily Blunt, som også spiller med i filmen, spiste Cillian Murphy nogen gange kun én gang om dagen. Og det var ikke ligefrem, fordi det var et stort måltid.

»Han havde så stor en opgave, og han kunne nærmest kun spise én mandel hver dag (...) « forklarer hun i et interview til Extra.

Cillian Murphy har også selv talt om vægttabet det krævede for at spille rolle.

»Jeg elsker at optræde med min krop, og J. Robert Oppenheimer havde en meget tydelig silhuet, som jeg ønskede at ramme. Jeg skulle tabe mig en del (...) han var meget slank, nærmest afmagret og levede af martinier og cigaretter,« fortæller han til New York Times.

Han anerkender da også, at det på ingen måde er optimalt at sulte sig selv på den måde.

»Du får et slags konkurrenceinstinkt mod dig selv. Det er ikke sundt, og jeg anbefaler det virkelig ikke.«

Norske Dagbladet har talt med ernæringsfysiolog Anne Marie Sjølsvik, som kalder diæten for 'ekstrem.

»I den ene mandel er der cirka 13 kalorier, hvilket er en meget lille mængde energi, hvis det var det eneste, han spiste om dagen i en periode. Og som han selv siger, så er det hverken anbefalelsesværdigt eller sikkert og kan kategoriseres som ekstremt,« siger hun.