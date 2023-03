Lyt til artiklen

Overhold reglerne eller betal ved kasse et.

Amerikanske kendisser som skuespiller Lindsay Lohan og popstjernerne Ne-Yo og Akon må nu til lommerne i en sag om ulovlig reklame for flere krypto-virksomheder.

Det skyldes et samarbejde med iværksætteren Justin Sun.

Finanstilsynet Securities and Exchance Commission (SEC), der overvåger udstedelser af værdipapirer og børshandel, har fundet ud af, at flere af Justin Suns krypto-virksomheder overskrider loven.

Han er tiltalt for svindel og ulovlig handel med værdier - og fordi de kendte har reklameret for hans virksomheder uden at gøre det tydeligt, at de er blevet betalt for det - så er de også omfattet af tiltalen, skriver TMZ.com.

SEC har udsendt en pressemeddelse, hvor man kan se listen af kendisser i sagen.

Her fremgår det, at alle undtagen rapperen Soulja Boy og popsangeren Austin Mahone, har valgt at indgå forlig med myndighederne og betalt 400.000 dollars (Ca 2,7 millioner kroner) for at undgå en retssag.

