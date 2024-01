Søndag aften fandt Golden Globe sted i Beverly Hills.

Efter prisuddelingen drog de fleste stjerner formentlig videre til efterfester, men det var langt fra tilfældet for den britiske skuespiller Kate Beckinsale.

På Instagram har hun delt en stribe billeder, som viser, hvordan hendes aften gik før, under og efter showet.

'Golden Globes 2024 fra start til slut,' har hun skrevet i beskrivelsen.

View this post on Instagram A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Det første billede viser hende i en lang kjole på den røde løber. Herefter følger billeder fra showet, hvor hun blandt andet fik lov til at overrække en pris til Lily Gladstone.

Det er dog de to sidste billeder, som har vakt størst opsigt, da de viser Kate Beckinsale – fortsat i sin kjole og høje hæle fra showet – på hospitalet, hvor hun sammen med flere andre sidder ved siden af en hospitalsseng.

Skuespilleren fortæller ikke selv, hvem det handler om, men ifølge Page Six var det hendes stedfar, Roy Battersby.

Få timer efter delte hun et nyt, helt sort billede på Instagram, som straks har fået hendes følger til at drage den konklusion, at stedfaren er gået bort.

50-årige Kate Beckinsale har haft en lang karriere i Hollywood, hvor hun blandt andet har været med i 'The Aviator' og 'Van Helsing'

Mange vil dog formentlig huske hende fra sin rolle i storfilmen 'Pearl Harbor' fra 2001, ligesom hun samme år også spillede med i den romantiske komedie 'Serendipity'.