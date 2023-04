Lyt til artiklen

Nu har Steven Tyler officielt benægtet alle anklagerne om seksuelle krænkelser af en mindreårig.

Tilbage i december blev den 75-årige Aerosmith-forsanger anklaget af en kvinde, Julia Holcomb, for at have forgrebet sig seksuelt på hende, da hun var bare 16 år, samt tvunget hende til at få en abort.

Men nu har Steven Tyler svaret på anklagerne i et retligt svar, som Rolling Stone har set.

Her påstår den aldrende musiker, at den seksuelle relation med Julia Holcomb var samtykkende, samt at han desuden har immunitet i sagen, da han på daværende tidspunkt fungerede som hendes værge.

Derfor har Steven Tyler anmodet om, at søgsmålet bliver lagt ned, inden det kommer for retten.

Modsat har Julia Holcombs advokat reageret på svaret ved at kalde det 'gaslighting', altså en form for psykologisk manipulation, i en officiel udtalelse.

»Det er forbløffende, modbydeligt og arrogant, at en voksen forsøger at forsvare sine forbrydelser og udnyttelse af en ubevogtet 16-årig til sin perverse fornøjelse,« lyder det fra advokat Jeff Anderson.

»Vi er aldrig stødt på et juridisk forsvar så modbydeligt og potentielt farligt som det, Tyler og hans advokater lancerede i denne uge: Nemlig deres påstand om, at værgemål er samtykke og tilladelse til seksuelt misbrug.«

Julia Holcomb fortalte også til 'Walk for life'-demonstration imod abort i 2015 om sit forhold til Steven Tyler og den abort, hun nu - blandt andet - retsforfølger ham for at skulle have tvunget hende til at gennemgå.

Det var tilbage i december 2022, at Julia Holcomb lagde sag an mod Steven Tyler.

Ifølge anklageskriftet beskylder hun ham for seksuelt overgreb på en mindreårig, seksuel vold og forsætlig påføring af følelsesmæssig nød.

Overgrebene skulle være sket i 1970erne, hvor den dengang 25-årige Steven Tyler og den 16-årige Julia Holcomb skulle have dannet par fra 1973 til 1976.

De har begge tidligere udtalt sig om deres daværende forhold.

I Steven Tylers erindringsbog blev forholdet beskrevet som dengang, han 'næsten fik en teenagebrud', der 'knap nok var gammel nok til at køre bil og sexet som bare fanden', og hvis mor han fik overtalt til at lade sig blive værge for datteren, så han kunne have hende med på turné.

Nu lyder det fra den i dag 65-årige Julia Holcomb i søgsmålet, at hun, dengang forholdet stod på, var 'magtesløs over for at modstå' Steven Tylers 'magt, berømmelse og betydelige økonomi'.

Steven Tyler, forsanger i Aerosmith.

I søgsmålet skulle Julia Holcomb ligeledes hævde, at netop erindringsbogen – hvor hun bagest er forkert krediteret som Julia Halcomb – har udsat hende for 'ufrivillig vanære' med et falsk billede af et 'romantisk og kærligt forhold'.

Ligeledes lyder det i søgsmålet, at Steven Tyler skulle have presset Julia Holcomb til at abortere, da hun som 17-årig blev gravid.

I dag er Julia Holcomb aktiv abortmodstander og har ikke mindst i den anledning flere gange talt om, hvordan Steven Tyler skulle have tvunget hende til at få en abort.

Det gjorde han ifølge hende med truslen om ikke længere at understøtte hende økonomisk, hvis hun ikke gennemgik aborten og med argumenter om, at hun var for ung, og at barnet måtte være blevet skadet af en lejlighedsbrand, som parret var udsat for.

Julia Holcombs søgsmål kom lige op til, at Californiens Child Victims Act udløb.

Den lovgivning betyder, at ofre for seksuelle overgreb i barndommen i en treårig periode fra 2019 indtil 31. december 2022 har lov til at fremsætte deres anklager uden for forældelsesfristen.