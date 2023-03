Lyt til artiklen

Steven Seagal har åbnet et nyt træningscenter i Ruslands hovedstad, Moskva, hvor børn skal trænes op i den japanske kampsport aikido for blandt andet at forberede dem til det russiske militær.

Den 70-årige amerikanske skuespiller – der de sidste fem år også har været hovedinstruktør i det russiske aikido-forbund – klippede mandag båndet til åbningsceremonien for det nye center.

»Jeg er meget glad for at kunne præsentere dette center i dag og for, at aikido vil udspille sig her,« sagde Steven Seagal ifølge kampsportsmediet SBN.

»Disse kunstformer kan gøre verden til et bedre sted,« tilføjede han.

Ifølge det russiske statsmedie Tass skal centret ikke mindst 'forberede unge mennesker til at tjene i de væbnede russiske styrker'.

Steven Seagal er en amerikansk skuespiller kendt for blandt andet 'Under Siege'-filmene, og han er desuden en mangeårig kampsportsmester.

Nu har han åbnet et kampsportscenter i Moskva, få uger efter den russiske præsident, Vladimir Putin, har hædret ham med en medalje af Venskabsordenen, som er den højeste hæder, der gives til ikkerussiske borgere.

Den 70-årige skuespiller har også før gjort sig bemærket for sine forbindelser til Rusland.

Ruslands præsident Vladimir Putin og den amerikanske skuespiller Steven Seagal tilbage i 2013, hvor den prorussiske skuespiller – for at promovere den russiske tankegang om hård fysisk træning for skolebørn – besøgte en nybygget sportsarena til en wrestlingskole i Ruslands hovedstad Moskva. Foto: ALEXEI NIKOLSKY Vis mere Ruslands præsident Vladimir Putin og den amerikanske skuespiller Steven Seagal tilbage i 2013, hvor den prorussiske skuespiller – for at promovere den russiske tankegang om hård fysisk træning for skolebørn – besøgte en nybygget sportsarena til en wrestlingskole i Ruslands hovedstad Moskva. Foto: ALEXEI NIKOLSKY

I 2016 blev han tildelt et russisk pas personligt af Vladimir Putin, der kaldte det et tegn på forbedring i forholdet mellem Rusland og USA.

Med overrækkelsen af passet og det medfølgende russiske statsborgerskab blev den amerikanske skuespiller efterfølgende bandlyst fra indrejse i Ukraine i fem år.

Til gengæld har han været en hyppig gæst i Rusland – ikke mindst for sammen med den russiske præsident at nyde deres fælles passion for kampsport.

Steven Seagal har ved flere lejligheder forsvaret Putins politik, ikke mindst annekteringen af Krim i 2014.

Forrige år blev Steven Seagal sågar indlemmet i Putins russiske støtteparti 'Et retfærdigt Rusland – for sandheden' ved en officiel ceremoni.

Han vil dog ikke kunne indgå som kandidat i partiet, der sidder i det russiske parliament, da han i tillæg til sit russiske statsborgerskab fortsat er amerikansk statsborger.