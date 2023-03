Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet måtte torsdag rykke ud til sangeren Rihannas hjem, hvor en fremmed mand havde sneget sig ind på matriklen i et temmelig bizart ærinde.

Manden forklarede, ifølge mediet TMZ, at han var kommet for at fri til den 35-årige sanger.

Så langt nåede han dog aldrig. For Rihannas sikkerhedsfolk stoppede ham, da han nåede til indkørslen og tilkaldte politiet, der lagde ham i håndjern.

Politiet i Los Angeles bekræfter overfor PageSix, at de kort efter middag torsdag anholdt en mand for ulovlig indtrængen ved Rihannas hjem i Beverly Hill.

Manden havde haft god tid til at fortryde sit forehavende, for han var rejst hele vejen fra South Carolina på USAs østkyst tværs over landet til Los Angeles for at fri til den 35-årige sangerinde, der i februar afslørede, at hun er gravid med sit andet barn – blot ni måneder efter, at hun og rapperen A$AP Rocky blev forældre for første gang.

I marts optrådte en tydeligt gravid Rihanna ved Oscar uddelingen i The Dolby Theatre i Hollywood. Stjernen venter sit andet barn. Foto ETIENNE LAURENT Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere I marts optrådte en tydeligt gravid Rihanna ved Oscar uddelingen i The Dolby Theatre i Hollywood. Stjernen venter sit andet barn. Foto ETIENNE LAURENT Foto: ETIENNE LAURENT

Det er ikke første gang, at hun er blevet udsat for en stalker. I 2018 brød en mand ved navn, Eduardo Leon, ind i Rihannas hjem, hvor han gemte sig i 12 timer.

Senere fortalte Leon politiet, at han var kommet for at have sex med sangerinden.

Heldigvis var Rihanna ikke hjemme, og stalkerens plan blev forpurret, da en assistent opdagede hans gemmested og slog alarm.

Eduardo Leon blev senere sigtet for forfølgelse, indbrud, hærværk og for at modsætte sig anholdelse. Han blev idømt psykiatrisk behandling og fik forbud mod nogensinde at nærme sig sangerinden igen.

Så galt gik det ikke for manden, der torsdag, iklædt rød hættetrøje og joggingbukser, havde planer om at fri.

Da han kun nåede til Rihannas indkørsel, før han blev bedt om at vende om og droppe sit forehavende, blev han løsladt efter at have aflagt forklaring til politiet.