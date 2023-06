Hun er en verdens største popstjerner, god for knap to milliarder kroner og tilmed af magasinet Fortune blevet kaldt ‘en af verdens største ledere’. Men nu er Shakira rasende. Indigneret.

»Ville I udsætte Bono for det her?« spurgte hun dommeren i dén sag, der ikke alene kan koste hende en bøde på knap 225 millioner, men også otte år bag tremmer.

Sagen er om groft skattesvig. Som senere i år kommer for retten.

Kort fortalt går sagen ud på, at de spanske myndigheder mener, at 46-årige Shakira fra 2012 til ‘14 var bosiddende i Spanien og dermed skattepligtig.

Det benægter hun.

»Min musik eksploderede i de år i hele verden. Jeg var alle vegne. Jeg tilbragte mere tid om bord på et fly end en pilot.«

»Jeg var en nomade, et menneske uden rødder og stabilitet. Jeg rejste så meget, at jeg var i tre forskellige lande på én dag,« insisterede sangerinden bag hits som ‘Hips don’t lie’ og ‘Waka Waka’.

Det var den spanske avis El País, der forleden kunne afsløre indholdet af den hemmelige afhøring af den colombianske stjerne, som fandt sted tilbage i 2019.

Hvor hun altså ikke alene understreger, at hun havde travlt. Men også hvor travlt.

46-årige Shakira er en af verdens største popstjerner. Men nu risikerer hun otte års fængsel og en gigantisk bøde for skattesvig. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 46-årige Shakira er en af verdens største popstjerner. Men nu risikerer hun otte års fængsel og en gigantisk bøde for skattesvig. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Som nu, da hun i 2013 var gravid med sin første søn.

»Mens jeg var gravid, arbejdede jeg 14 timer i døgnet. Jeg havde bestilt et kejsersnit, så jeg kunne overholde min kontrakt med ‘The Voice’ (reality sangkonkurrence, som Shakira var coach i, red.).«

»Så på dagen mødte jeg op på fødestuen i fuld makeup, fødte og gik igen med min baby under armen,« slog hun fast.

Kimen til sagen blev sået, da popstjernen i 2011 blev kæreste med den spanske fodboldstjerne Gerard Piqué, som spillede for Barcelona. Og Shakira blev flittig gæst i det sydeuropæiske land.

»Jeg husker, at jeg skulle flyve fra Marrakesh til Kroatien, og vi fløj over Barcelona, så jeg bad piloten om at mellemlande. Bare så jeg kunne give ham et kys,« beskrev hun med et smil parrets romantiske forhold.

Men tilføjede så:

»Jeg ved ikke om skattemyndighederne har indregnet det som en dag i Spanien.«

Netop det er nemlig kimen i sagen. At myndighederne har vurderet, at Shakira har tilbragt mere end de tilladte 182 dage i landet og dermed er skattepligtig.

Men i afhøringen insisterer hun på, at det langtfra forholder sig sådan. At hun netop var bekendt med reglerne gennem det velansete PriceWaterHouse, som hun hyrede som sine rådgivere.

Og som hun sagde:

»Hvorfor skulle jeg ofre alt for en fyr, jeg var ved at lære at kende?«

Shakira med Gerard Piqué, som hun var kæreste med indtil sidste sommer. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Shakira med Gerard Piqué, som hun var kæreste med indtil sidste sommer. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt myndighedernes argumenter er, at Shakira købte et hus i Barcelona, men heller ikke det fandt hun relevant.

»Jeg køber huse overalt. Og det er ikke en forpligtelse for mig. Jeg ejer huse i Uruguay, New York, Miami, Barranquilla, Nassau og Barcelona. Det foretrækker jeg, fordi det er en mere komfortabel måde at bo på,« lød hendes forklaring.

At begge hendes sønner er født i Barcelona og spanske statsborgere, skal man således heller ikke lægge andet i, end at det var vigtigt for hendes kæreste og de traditioner, som var en del af hans bagland.

Så at hun nu står til en gigantisk bøde og op til otte års fængsel, gør hende rasende.

»Helt ærligt, jeg kender ingen andre, der er genstand for en kriminalsag på grund af en kæreste,« sagde hun under afhøringen. Og rasede over de kvindefjendske fordomme, som sagen er et udtryk for.

For ville de udsætte en rockstjerne som Bono for det samme?

»Jeg tvivler meget på, at han i samme situation som mig ville sidde tiltalt i en straffesag med så alvorlige konsekvenser for mig, min familie og mine børn.«

Shakira og Gerard Piqué gik fra hinanden sidste sommer.