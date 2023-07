De spanske myndigheder har torsdag offentliggjort, at man har indledt en ny undersøgelse af musikeren Shakira i forbindelse med påstået bedrageri med indkomst- og formueskat i 2018.

Det skriver Reuters.

Det er retten i Esplugues de Llobregat, nær Barcelona, der har udsendt en pressemeddelelse.

Endnu har anklageren i den nye sag ikke kommenteret, hvad undersøgelsen konkret vil omhandle.

Talspersoner fra Shakiras juridiske hold har udtalt, at man vil kommentere senere torsdag.

Shakira forventes også at skulle for retten i slutningen af året i en anden sag.

Her er hun anklaget for at skylde 14,5 millioner euro i restskat fra 2012 til 2014.

Anklageren går efter otte års fængsel.