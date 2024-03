Hun var helt nede og skrabe bunden.

Den amerikanske Hollywood-stjerne Drea de Matteo skyldte sidste år så mange penge, at hun derfor af nød åbnede en Onlyfans-profil med erotiske billeder, og nu er den blevet hendes redning, jubler hun.

Det britiske medie Daily Mail har talt med den 52-årige skuespiller om hendes op- og nedtur.

Hun blev i 1990'erne kendt for sin medvirken i tv-serien 'The Sopranos', som hun i 2004 vandt en Emmy for.

Senere har hun også gjort sig i bemærket i tv-serier som 'Sons of Anarchy', 'Desperate Housewives' og 'Friends'-spinoff-serien 'Joey'.

Ifølge Daily Mail begyndte det dog at gå ned ad bakke, da hun under coronakrisen nægtede at lade sig vaccinere, hvilket kostede en masse arbejde.

Hun kæmpede samtidig med et oversvømmet hus og en mor med demens, så inden hun oprettede sin Onlyfans-profil, havde hun kun omkring 10 dollars (87 kroner, red.) på sin bankkonto og flere lån, hun ikke kunne betale tilbage.

Drea de Matteo fortæller, at hun til at starte med tøvede med at lave Onlyfans-profil.

Drea de Matteo fotograferet i 2016. Foto: Rich Fury/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Drea de Matteo fotograferet i 2016. Foto: Rich Fury/AP/Ritzau Scanpix

Ideen var først at lave en podcast, som hun kunne tjene penge på via en betalingsmur, men hurtigt fandt hun ud af, at der var rift om billederne på hendes profil.

Da hun sidste sommer lancerede sin Onlysfans, hvor brugerne skal betale for at se, hvad hun lægger op, var coverbilledet eksempelvis hendes kavalergang og profilbilledet et selvportræt, hvor hun sad nøgen på en seng kun iført lange støvler.

Og det blev lynhurtigt en succes, fortæller hun Daily Mail.

»Det reddede os. Onlyfans reddede 100 procent mit liv. Jeg kan ikke tro, jeg siger det, men det reddede os.«

Drea de Matteo i 2019 med sine to børn til MTV Video Music Awards. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Drea de Matteo i 2019 med sine to børn til MTV Video Music Awards. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Drea de Matteo fortæller, at profilen kun var åben i fem minutter, så havde hun penge nok til at redde sit hus, og det har siden givet hende overskud til at lancere et tøjmærke.

Til trods for at hun kun startede sin Onlyfans-profil af nød, er hun i dag blevet så glad for den hun har tænkt sig at holde den kørende.