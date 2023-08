'Onlyfans er nu live'.

Så kortfattet var beskeden fra den 51-årige skuespiller Drea De Matteo i en story på Instagram.

Hun er kendt fra en lang række serier som 'The Sopranos', 'Sons of Anarchy', 'Desperate Housewifes' og 'Joey'.

I førstnævnte spillede hun karakteren Adriana La Cerva. En rolle, som i 2004 vandt hende en Emmy.

Drea de Matteo har spillet med i en lang række store serier. Foto: Paul A. Hebert/AP/Ritzau Scanpix

Men nu er hun altså ude i lidt af et karriereskifte.

Hvad hendes profil kommer til at indeholde, fortæller hun ikke, men hendes coverbillede er hendes kavalergang, mens hun på profilbilledet sidder nøgen med undtagelse af et par lange støvler.

Samtidig er hendes profiltekst et ordspil på 'The Sopranos', da det lyder 'The Sopornos'.

Hvis man vil følge med i, hvad hun deler, koster det 15 dollar om måneden, som svarer til 103 kroner.

På X, hvor hun også har delt nyheden, er hendes fans skuffede og undrer sig.

Jeg havde brug for det her for 20 år siden.

Du er 20 år for sent på den, søde.

Faldet af på den siden de gamle dage.

Står det så skidt til, at du er nødt til at vise hud for penge?

Jeg vil spare alle for deres penge. Der er ingen nøgenbilleder.

Uanset Drea De Matteos motiv for komme på Onlyfans, er det etableret, at det kan være en ganske indbringende forretning at oprette en profil på platformen.

Da den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne kom på Onlyfans, gik siden kortvarigt ned, fordi der var så stort pres på serverne, og på 24 timer tjente hun mere end en million dollar.

Også danske Sussi La Cour – der tidligere var kendt som Katja K – har en profil på platformen.

