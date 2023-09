Sophie Turner og Joe Jonas' skilsmisse har i den grad vakt opsigt.

Nu kan Page Six og The New York Post afsløre, at Sophie Turner torsdag har sagsøgt Joe Jonas for at sikre 'øjeblikkelig tilbagelevering af børn, der uretmæssigt er fjernet eller uretmæssigt tilbageholdt'.

De to amerikanske medier har set sagsmålet, der er indgivet i retten i Manhattan.

Her fremgår det også, at den 27-årige 'Game of Thrones'-skuespillerinde mener, at den 34-årige 'Jonas Brothers'-stjerne uretmæssigt har tilbageholdt parrets to døtre siden 20. september.

Sophie Turner fremfører ligeledes, at det fraseparerede par har været enige om, at børnene - der i dag er 3 og 1 år - skulle vokse op i England, hvor familien har boet det seneste knap halve år.

I sagsanlægget fremføres det, at Joe Jonas har haft døtrene med på 'Jonas Brothers'-turne i USA med sine brødre, mens Sophie Turner har optaget miniserien 'Joan' i England.

Det skulle dog kun være en 'midlertidig løsning', og nu vil Sophie Turner altså have børnene - og deres pas - tilbage fra sin mand gennem fire år, Joe Jonas.

'Han afviser at tilbagelevere passene til moren og afviser at sende børnene hjem til England med moren,' skrives det i retsdokumentet.

Her skrives det også, at Joe Jonas' advokat har bekræftet, at han ikke vil sende hverken pas eller døtre til England.

Joe Jonas søgte om skilsmisse fra Sophie Turner i starten af september 2023.