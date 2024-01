Den 25-årige model Sofia Richie venter sit første barn.

Det fortæller hun i et større interview med modemagasinet Vogue.

»Jeg fandt ud af det meget tidligt. Jeg var til Milanos modeuge, og skulle gå et modeshow for Prada. Jeg drejede hurtigt rundt, og så fik jeg det forfærdeligt. Jeg troede først, at det var jetlag,« siger modellen til mediet.

Men det var således hverken svingom'en på catwalken eller jetlag, den 25-årige fik det dårligt af.

Det er sammen med sin mand, 30-årige Elliot Grainge, Sofia Richie deler den spændende familieforøgelse med.

De to blev forlovede i april 2022, og året efter blev de gift.

Foruden at være et anerkendt navn inden for modeverdenen, er Sofia Richie også datter af den populære sanger- og sangskriver Lionel Richie.

Han er især kendt for sangene 'All Night Long' og 'Penny Lover.'

Det er endnu uvist, hvornår den nye Richie-baby ankommer.