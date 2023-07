Sofía Vergara og manden Joe Manganiello skal skilles.

Det bekræfter parret i en udtalelse til Page Six.

'Vi har truffet den svære beslutning at lade os skille. Som to mennesker der elsker hinanden meget højt beder vi om respekt for vores privatliv i denne tid, mens vi navigerer i denne ny fase af vores liv,' lyder det.

'Modern Family'-stjernen er lige nu på ferie i Italien, hvor hun fejrer sin 51-års fødselsdag.

Her er hun sammen med gode venner – dog uden sin vielsesring og manden, skriver mediet.

Flere fans havde da også undret sig over, at ægtemanden ikke var at finde på billeder fra turen til italienske Capri.

Sidst de to blev set sammen var, da Sofía besøgte sin mand på settet til hans nyeste film 'Nonnas'.

Parret blev gift i 2015 foran 400 gæster i Palm Beach.

Her var alle Sofías kollegaer fra 'Modern Family' også til stede.