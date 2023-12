Den britiske Oscar-nominerede skuespiller Tom Wilkinson er død.

Det oplyser familien ifølge The Telegraph.

Han blev 75 år gammel.

Mange vil nok især huske ham for sin rolle i filmen 'The FullyMonty' - eller 'Det' bare mænd' som den hed på dansk - om en flok mænd i Sheffield, der beslutter sig for at stykke et stripshow sammen.

Hans rolle heri sikrede ham blandt andet en BAFTA og SAG-award.

Opdateres...