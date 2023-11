Skuespilleren Tyler Christoper er død. Han blev kun 50 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People.

Skuespilleren var især kendt for sine roller i tv-serierne 'Days of Our Lives' og 'General Hospital'.

Sidstnævnte spillede han med i i perioden fra 1996 til 2006, og han formåede at vinde en Daytime Emmy Award for sin portrættering af karakteren 'Nikolas Cassadine'.

Det er Maurice Bernard, som spillede sammen med Tyler Christoper i 'General Hospital', der på sin Instagram deler de triste nyheder.

'Det er med stor sorg, at vi deler nyheden om Tyler Christophers død. Tyler gik bort i morges efter et hjertestop i sin lejlighed i San Diego,' skriver han.

Frank Valentini, producer på 'General Hospital', fortæller People, at han er knust over nyheden.

»Han var venlig, en utrolig skuespiller og en kær ven, som var elsket af vores GH-familie og fans af Nikolas Cassadine,« siger han.

Skuespilleren gik igennem flere hårde perioder, og ifølge Maurice Bernard talte han åbent om sine problemer med bipolar depression og alkohol.

I en periode var skuespilleren under sin søsters værgemål. Det skete efter han faldt, slog hovedet og gennemgik en livreddende operation efter indre blødninger.

Det endte dog langt fra lykkeligt mellem de to søskende, da han senere anklagede hende for at have stjålet 40.000 dollar fra ham.

Fra 2008 til 2021 var han gift med tv-journalisten Brienne Pedigo, mens han fra 2002 til 2004 var gift med skuespilleren Eva Longoria, der er kendt fra tv-serien 'Desperate Housewives'.