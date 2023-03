Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Robert Blake er gået bort i en alder af 89 som følge af længere tids hjertesygdom.

Det bekræfter hans niece Noreen Austin til magasinet People.

I en erklæring til People siger Noreen Austin, at Robert Blake sov stille ind omgivet af sin familie torsdag.

Robert Blake er bedst kendt for sin rolle i den populære tv-serie fra 1970erne 'Barretta', der gav ham flere Emmy-nomineringer.

Skuespilleren trak dog endnu flere overskrifter, da hans kone, Bonny Lee Blakely, blev skuddræbt i sin bil tilbage i 2001.

Robert Blake fortalte dengang, at han var gået tilbage til en restaurant for at hente en pistol, som han hævdede var faldet ud af hans lomme, og blev af politiet anset som hovedmistænkt af politiet.

Men først året efter blev han anholdt og sigtet for drabet på sin kone.

Fire år senere blev han frikendt i straffesagen, efter at juryen havde voteret i otte dage. Man fandt hverken øjenvidner, blod eller dna-beviser på Blakes involvering i drabet.

Bonny Lee Blakelys familie valgte dog at tage sagen op igen i et civilt søgsmål mod skuespilleren. Her blev Robert Blake idømt at skulle betale en erstatning på 15 millioner dollar – svarende til 105 millioner danske kroner – men han har dog i årene efter fastholdt sin uskyld.

Robert Blake efterlader sig tre børn, som han fik med sine to ekskoner, Sondra Kerr og Bonny Lee Blakely.