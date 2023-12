Skuespiller Richard Romanus er død.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Han blev 80 år gammel.

Han er især kendt for sin rolle som Michael Longo i Martin Scorsese-filmen 'Mean Streets', ligesom han også havde en mindre rolle i hitserien 'The Sopranos', hvor han spillede med i fire afsnit.

Romanus døde den 23. december på et privathospital i Volos, Grækenland, fortæller hans søn, Robert Romanus, til The Hollywood Reporter.

Ud over sønnen efterlader han sig sin anden kone, den Oscar-nominerede kostumedesigner Anthea Sylbert, som han giftede sig med i august 1985, og sin lillebror Robert Romanus, som spillede Mike Damone i filmen 'Fast Times at Ridgemont High', der hed 'Øl, fis og rockmusik' på dansk.

For 23 år siden flyttede Richard Romanus og konen til Grækenland, et land, som han også skrev om i to bøger, han udgav i henholdsvis 2011 og 2014.

De to blev sågar æresborgere i byen Skiathos i 2021.