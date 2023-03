Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller Julia Fox har fået sig et gevaldigt chok.

Tidligere på ugen blev den 33-årige skuespillers bror, Christopher, og far, Thomas, nemlig anholdt under en ransagning, der fandt sted i deres lejlighed i Manhattan i New York.

Det skriver New York Post.

Ifølge mediet blev der under ransagningen angiveligt fundet spøgelsesvåben (hjemmelavede og uregistrerede våben, red.) og beviser på, at der var materialer til at producere narkotika i lejligheden.

Politiet i New York har bekræftet, at skuespillerens familiemedlemmer blev anholdt under politiaktionen – hverken Julia Fox' far eller lillebror har tidligere domme.

Siden er faderen blevet løsladt, mens skuespillerens lillebror er blevet sigtet for ni tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse, tre tilfælde af ulovlig besiddelse af ammunition og to tilfælde for at have fremstillet en maskinpistol.

Ifølge anklagemyndigheden i New York har 'Uncut Gems'-skuespillerens lillebror angiveligt tjent tusindvis af kroner på at sælge spøgelsesvåben og narkotika.

Ifølge venner af Julia Fox er skuespilleren chokeret over anholdelsen af sin bror, skriver Page Six.

Julia Fox har ikke ønsket at kommentere sin brors anholdelse over for New York Post, men har tidligere omtalt ham som en gal videnskabsmand, der elsker at eksperimentere.