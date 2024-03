90'er skuespilleren Christina Applegate blev diagnosticeret med den kroniske sygdom multipel sklerose for snart tre år siden.

Og nu i fortæller hun i et interview med Good Morning America, hvordan det gik til, da hun opdagede, at der var noget helt galt.

»Mine symptomer startede i den tidlige del af 2021, og det var vitterligt bare en prikkende fornemmelse i mine tæer,« fortæller den 52-årige skuespillerinde.

Og der gik ikke længe, fra den prikkende fornemmelse begyndte, til at 'Married... with Children'-stjernen måtte blive rullet på en kørestol ind på filmsettet.

Christina Applegate tilbage i 1992 - lang tid før den kroniske sygdom ramte. Foto: Langdon/AP/Ritzau Scanpix

»Da vi begyndte med at optage, da det blev sommer, blev jeg bragt til filmsettet i en kørestol, fordi jeg ikke kunne gå så langt,« siger hun.

Christian Applegate er overbevist om, at hun har haft sygdommen længe før, den blev opdaget.

Seks måske syv år, fortæller hun til mediet.

Efter at Christina Applegate fik diagnosen, er det gået op for hende, at der var tegn længe før. Symptomer som hun skød væk.

Hendes ben ville for eksempel spænde helt op. Men dengang tænkte hun bare, at det var træthed, dehydrering eller varmen.

Multipel sklerose er en kronisk sygdom i centralnervesystemet, hvor immunsystemet af en eller anden årsag angriber hjernen eller rygmarven. Det kan føre til skader, der med tiden kan forårsage en slags nedsat funktion.

I januar blev Christina Applegate hyldet under Emmy-uddelingen, hvor hun skulle uddele en pris. Med sig på scenen bragte hun en stok.

Christina Applegate har senest spillet med i Netflix-hitserien 'Dead to me'.