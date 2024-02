»Det her er forkert af flere årsager. Jeg er lidt fuld. Jeg troede, at jeg kunne drikke mig fuld.«

Sådan lød starten på den chilensk-amerikanske skuespiller Pedro Pascals takketale, der, på trods af sin promille, charmerede sig igennem resten.

Det skriver CNN.

Natten til søndag blev årets SAG Awards (amerikansk awardshow, der udelukkende hylder skuespillere, red.) afholdt, og her løb den 48-årige skuespiller med prisen for 'enestående skuespiller i en dramaserie'.

Det gjorde han for sin rolle i HBOs successerie 'The Last of Us', der handler om en mand, spillet af Pedro Pascal, og en ung pige, der kæmper for at overleve i en zombieapokalyptisk verden.

Men anerkendelsen kom tilsyneladende bag på Pedro Pascal, der således havde fået en tår for meget at drikke.

På scenen huskede han dog både at takke HBO og sin familie – og så jokede han med, at han ikke kunne huske navnene på de andre nominerede i kategorien, hvilket fik flere i salen til at bryde ud i grin.

Kort efter talen indrømmede skuespilleren, at han ikke kunne huske, hvad han havde sagt, ligesom han var »meget overrasket« over at vinde.

Den 48-årige skuespiller er foruden sin rolle i zombie-serien, især også kendt for at spille Oberyn Martell i HBO-serien 'Game Of Thrones'.