Han forsvandt helt tilbage i januar under en trekkingtur i bjergene i det sydlige Californien.

Og nu tyder det på, at sagen om den britiske skuespiller Julian Sands har fået en tragisk afslutning.

Ifølge Sky News er politimyndighederne i San Bernardino County blevet kontaktet af vandrere, som har fundet menneskelige rester på det spor, hvor 65-årige Julian Sands forsvandt.

Resterne blev fundet lørdag morgen.

De er blevet bragt til retsmedicinerens kontor for identifikation, som forventes afsluttet i næste uge, lyder det videre fra politiet.

Da Julian Sands ikke kom hjem som planlagt fredag 13. januar, slog hans kone alarm, men de dårlige vejrforhold i området besværliggjorde eftersøgningen.

Der blev blandt andet meldt om fare for laviner.

Som dagene gik, stod det mere og mere klart, at der kunne være sket noget frygteligt.

Det afspejler sig også i den officielle udmelding, som familien kom med så sent som i denne uge.

Her skrev de blandt andet, at de med klare minder vil bevare Julians Sands i hjertet.

»Vi er dybt taknemmelige for de eftersøgningshold og koordinatorer, der utrætteligt har arbejdet for at finde Julian,« lød det videre.

Julian Sands er især kendt for sin rolle i filmklassikeren 'A Room With A View' fra 1985 ('Værelse med udsigt', red.) hvor han spillede sammen med Helena Bonham Carter, Dame Judi Dench, Daniel Day-Lewis og Maggie Smith.

