Owen Wilsons hjem er blevet udsat for et meget usædvanligt tyveri.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt fra filmen Marley and Me, der handler om en journalist, med en trofast firbenet følgesvend, ville måske ønske, at han også i virkelighedens verden havde en opmærksom firbenet makker boende i sit hjem i Santa Monica, i Californien.

Han fik nemlig uventet besøg natten til tirsdag, da en hjemløs mand brød ind i hans hus i Santa Monica, imens Owen Wilson ikke selv var hjemme. Det skriver TMZ.

Indbrudstyven var dog ikke umiddelbart ude efter penge, eller værdigenstande der kunne sælges videre.

Ifølge TMZ oplyser det lokale politi, at skuespillerens assistent kom hjem i huset, og fandt den hjemløse mand iført Owen Wilsons pyjamas.

Mediet skriver, at assistenten ringede til politiet, og at den flygtende hjemløse blev fanget i en have, der tilhører et nabohus.

Da manden blev arresteret, var han i følge TMZ stadig iført skuespillerens nattøj.

Politiet oplyser til mediet, at indbrudstyven umiddelbart ikke stjal andet fra hjemmet end pyjamassen.