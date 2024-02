Chris Gauthier er død, 48 år gammel.

Det bekræfter den engelsk-canadiske skuespillers management overfor Fox News.

»Vi kan bekræfte, at vores ven og klient, Chris Gauthier, gik bort fredag morgen 23. februar i en alder af 48 år,« lyder det fra skuespillerens repræsentanter.

»Chris delte sine talenter med så mange af os på både tv og fjernsyn. Hans bortgang mærkes ikke bare af hans fans, men af alle os, der var heldige nok til at kende ham mere personligt.«

Skuespilleren Chris Gauthier blev kun 48 år gammel. Foto: PR Vis mere Skuespilleren Chris Gauthier blev kun 48 år gammel. Foto: PR

Ikke mindst bedes der om ro til Chris Gauthiers efterladte.

Chris Gauthier efterlader sig sin kone Erin og deres to sønner.

Det vides endnu ikke, hvad den 48-årige skuespiller døde af.

I mediet Deadline fremgår det dog, at han gik bort efter kort tids sygdom.

Chris Gauthier havde mere end 100 roller på sit cv.

Blandt de mere kendte var hans gennembrudsrolle som Mikey i filmen '40 Days and 40 Nights', rollen som William Smee i serien 'Once Upon a Time' og som cafeejeren Vincent i science fiction-serien 'Eureka'.