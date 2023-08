For ti år siden meldte den amerikanske skuespiller, Leah Remini, sig ud af Scientology. Nu lægger hun sag an mod kirken for ‘psykisk tortur’.

Remini anklager kirken for, med ‘mafia lignende operationer og angreb’, at have påvirket hendes liv og karriere ‘væsentligt’.

»Efter 17 år med chikane, intimidering, overvågning og bagvaskelse, anlægger jeg en retssag mod Scientology og David Miscavige (leder af Scientology’ red.),« skriver skuespilleren på Instagram, hvor hun også afslører, at anklageskriftet er afleveret den 2. august.

Den i dag 53-årige skuespiller er herhjemme nok mest kendt for sin rolle i komedien ‘King of Queens’, der første gang blev vist i 1998 og kørte i ni sæsoner.

Allerede som barn blev Leah Remini medlem af Scientology, men meldte sig ud af den amerikanske kirke i 2013.

»Retssagen handler om, hvad Scientology har gjort mod mig, men jeg er bare et af tusindvis af mål for Scientology i løbet af de sidste syv årtier,« skriver hun i en pressemeddelelse.

Under retssagen vil Leah Remini angiveligt afsløre, hvordan ledere og agenter fra kirken siden 2006, altså syv år før hun meldte sig ud af kirken, finansierede og beordrede kampagner imod Remini, hendes familie, venner og forretningsforbindelser.

»Med retssagen håber jeg at kunne beskytte mine rettigheder som borger i USA, så jeg kan fortælle sandheden om Scientology. Jeg er overbevist om, at retten til religionsfrihed ikke giver nogle ret til at forfølge og misbruge dem, der bruger deres grundlovssikrede rettigheder,« skriver hun.

Sammen med Mike Rinder, der også er tidligere medlem af Scientology, har Leah Remini lavet dokumentarserien 'Scientology and the aftermath', der har vundet to Emmy-priser. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sammen med Mike Rinder, der også er tidligere medlem af Scientology, har Leah Remini lavet dokumentarserien 'Scientology and the aftermath', der har vundet to Emmy-priser. Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at Leah Remini langer ud efter den kirke, hun tidligere selv var en del af. I 2015 udgav hun sine erindringer ‘Troublemaker – Surviving Hollywood and Scientology’.

Og fra 2016 til 2019 producerede hun sammn med en anden afhopper, Mark Rinder, dokumentarserien ‘Leah Remini: Scientology and the Aftermath’, der tidligere er blevet vist på Netflix.

Serien har vundet hele to Emmy-priser, tv-verdens svar på en Oscar.

Det fremgår ikke, hvornår sagen vil komme for retten.